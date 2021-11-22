FT：港交所查俄鋁分拆 兩大股東存「協議」或損小股東權益

基金股東發信投訴

報道引述分析師指，俄鋁目前公眾持股量僅約10%，若公司建議進行分拆業務，只要得到75%出席股東會股東支持便可通過。報道指，俄鋁目前大股東是俄羅斯富豪歐柏嘉（Oleg Deripaska），他透過旗下En+ 集團持有俄鋁約57%股權，第二大股東則是持有25.5%股權的西伯利亞烏拉爾鋁業公司（SUAL Partners）。惟據去年年報顯示，SUAL Partners實際持股逾三成（見圖）。

俄鋁今年5月宣布，計劃分拆高碳資產業務尋求在莫斯科上市，該公司將專注於技術升級，和俄鋁採取不同戰略實現碳中和計劃，本月初更有消息指，En+ 集團預計俄鋁將在明年下半年完成上市。不過，歐柏嘉與SUAL Partners一直存在意見分歧，SUAL Partners更曾呼籲新上任的董事會恢復派息，並反對分拆業務。

惟報道引述Odey Asset向港交所發出信件，指En+ 集團早前與SUAL Partners 達成共識，並形容雙方是「結盟」，事件令Odey Asset警覺，關注雙方在存在協議下，一旦分拆完成，俄鋁大股東可能會提出私有化，收購少數股東股權。報道又指出，俄鋁目前市值約156億美元，較俄鋁僅持有的俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）約25.5%股權市值，僅高出30億美元。

俄鋁：未注意是否被調查

報道引述知情人士稱，Odey Asset 曾告訴俄鋁及其顧問，基金將投票支持分拆業務，但前提是俄鋁需制定可持續的資本回報政策，認為此舉將有助推動俄鋁股價重新評級。而Odey Asset現時並不持有俄鋁的股份，但持有的衍生產品可以選擇收購股份。