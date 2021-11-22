創科發展協會：港融資體系完善 擇優質初創注資

中小企模式經營 礙初創發展

陳迪源指出，香港正進行再工業化，傳統行業需要科技更新，建議初創應着重解決當前服務出現的問題，如幫助金融企業進行認識客戶（KYC）審查時減低對客戶的煩擾，利用數據提供更個人化的服務。他認為，香港有不少初創如中小企模式經營，由基礎研發、落地產品，至銷售完全由自己負責，會有礙初創的發展。

近年政府積極推動大灣區發展，問及香港有什麼金融科技企業較適合發展內地市場，陳迪源表示香港金融監管完善，內地金融市場不少地方參考香港，模式較為接近，因此香港在發展與內地合規的科技研發，例如反洗錢，以及針對在內地港人的客戶服務等方面，會有較大生存空間。礙於本港科研人才有限，有力兼顧開拓內地市場的科創多是大企業，不過亦有港人在內地創業，直接在當地發展公司。

冀電子人幣助跨境金融科技突破

目前金融科技在跨境應用上仍不算太多，陳迪源認為主要不是技術限制 ，而是受內地防止資金外流的法規所限制，不過隨着電子人民幣逐步發展實現，跨境後仍可以追蹤人民幣，預期推出後可以為跨境金融科技帶來突破。