St James's Place來璟璐：COP26促進全球ESG投資

來璟璐表示，雖然市場暫時對各國在COP 26上達成的協議及提出的承諾反應平淡，但她認為，長期來看，這些協議及承諾或逐漸拉近各國之間的距離，例如富裕國家重申將會每年向窮國提供1000億美元以幫助減少碳排放，而即使印度表示該國並非氣候危機的主要促成者，總理莫迪亦在會議上作出五大承諾，當中包括將印度50%的能源需求於2030年前以可再生能源供應，此承諾說明印度向可持續地發展方向前進，並有助實現其2070年碳排放凈零的承諾。

是次COP26協議帶來贏家，也帶來輸家。來璟璐分析，對參與森林濫伐活動、生產大豆、牲畜、棕櫚、能源和化學品的公司，或有潛在負面影響；相反，對從事可再生公用事業、可再生能源、可持續交通、資源管理的公司來說，或許有潛在的好處。當中，中國計劃在2030年時將其非化石燃料的能源消耗比例提高至25%，並令其風能和太陽能裝置的總發電量在2030年達到逾1200吉瓦時(gigawatts)，需要強而有力的投資去支持這些計劃。

調查顯示本港年輕投資者更重視ESG

隨着近年全球愈來愈重視應對氣候變化，投資者對以環境、社會及治理(ESG)為主題的投資興趣漸濃，來璟璐指出，截至今年9月底全球可持續基金資產達3.9萬億美元。

就最近針對香港富裕投資者的年度調查中，St James's Place發現61%的香港人認為ESG和可持續性是他們選擇投資的重要因素；而在做出投資決定時，年輕投資者(25至34歲)考慮以上兩點的比例(63%)略高於年長投資者(45歲以上，佔61%)。

相關風險多 籲分散投資減少槓桿

香港證監會要求以ESG為投資重點的基金加強披露，於明年1月1日生效，來璟璐認為，此舉旨在提高可持續性相關披露的透明度、可比較度和一致度，將有助投資者選取合適的ESG基金。

來璟璐總結，通脹及氣候變化等眾多風險仍然存在，建議投資者分散投資、減少槓桿，料這將有利投資的長期表現。

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