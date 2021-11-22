卓悅擬改造旺角店成O2O試點 轉攻網購平台 陳健文：擬設10萬呎體驗館

陳健文透露，「香港貓」目前已有逾400個合作品牌，並將改造旺角卓悅分店成為集團O2O（線上到線下）試點，冀於明年內推出，並物色面積達10萬方呎地方作為集團首個O2O「體驗店」。

明報記者 周綺琪

卓悅過往一向以傳統零售模式發展，高峰期曾於本港開設超過40間分店，並以低價「水貨」或「平行進口商品」搶攻內地遊客生意。不過，去年遇上新冠肺炎疫情來襲、缺乏旅客等主要生意來源，集團最後在去年初易手至現任主席兼大股東陳健文手上，陸續將本港店舖總數縮減至現時11間，並資金轉投在「香港貓」、「卓悅科技」等新領域。

陳健文指，去年新冠肺炎疫情下零售市道「真空期」，卓悅等傳統零售商猶如遇上「考試」，需由以往「等客到」變為「主動向客人招手」的新零售模式，加上網購風氣興起，故集團成立電商平台「香港貓」。不過，由於當時市場上未有滿意的「現成」應付科技可供使用，因而衍生出「卓悅科技」，主攻科技研發。

香港貓作「枱面」 卓悅科技作「枱腳」

陳健文又形容，「香港貓」作用類似「枱面」，以卓悅自身作範例，向市場展示集團技術；「卓悅科技」則為「枱腳」，用作「支撐」整個平台發展。自去年推出至今，「香港貓」已錄超過400個合作品牌，陳健文稱，明年目標將合作品牌增加一倍，亦冀涵蓋更多美妝產品，以及擴大生活用品類別。

冀涵蓋更多美妝產品 擴生活用品類別

他續預告，未來將把「線上」、「線下」融合，包括短期內將旺角分店翻新並用作集團電商「落地」試點，另明年將物色面積達10萬方呎場地，開設集團首個O2O體驗館。他坦言，其目標不僅要為集團轉型，亦冀向同業、傳統產業輸出合適應用科技、大數據等技術；當中除了涉及電商平台、科技等層面，集團未來亦會打造總部現址成「香港產業創新中心」，為有意革新的傳統企業進行轉型技術支援。