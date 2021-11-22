郭開元：元宇宙：未來世界的發展方向

元宇宙的發展潛力巨大，可能發展成如電影挑戰者1號 (Ready Player One) 裏以VR科技建構的虛擬世界，人類將每日把大部分甚至全部時間用在虛擬世界生活。人的外貌、角色設定、身處的環境、人與人之間的互動，都脫離現實在元宇宙中存在。這就正是Facebook易名Meta後的發展方向：以VR 和 AR 技術建立一個聯繫全球人類的元宇宙虛擬世界。

企業家馬斯克 (Elon Musk) 建立的公司Neuralink研究將人腦和電腦結合，現在只是讓人與電腦在神經層面進行交流。但是神經生物科技發展下去，未來人可能已不需使用VR和AR，人的意識直接生活在虛擬的元宇宙當中。甚至如電影《22世紀殺人網絡》一樣，人根本已經分不清現實和虛擬。以上所說，聽起來甚是科幻。然而，元宇宙概念的興起，便是人類步向虛擬現實的開端。

元宇宙與NFT密不可分

提及元宇宙，不可不提NFT——非同質化代幣(Non-Fungible Token) 。一般加密貨幣都是可分割的Fungible Token (FT)，例如比特幣、以太幣等。每個NFT代表的事物都不同，不可互相取代，所以NFT可用來發行虛擬資產，其應用可涉及電子藝術收藏品、音樂影視、遊戲物品資產等。NFT甚至可用來代幣化 (Tokenize) 現實世界的資產，例如房產土地、名畫古董等。NFT是元宇宙中資產存在的形式，保障了虛擬世界中財產權的存在，因此可說元宇宙與NFT是密不可分的。

近期，潮流品牌Nike和Roblox合作，進軍元宇宙，在Roblox的虛擬世界裏打造了NIKELAND。玩家可以在NIKELAND內購買NIKE品牌的虛擬服裝為角色打扮，並參與虛擬運動遊戲， 如閃壁球及捉迷藏等。Nike將會用NIKELAND 去測試消費者對新產品的興趣，相信未來會有更多大品牌推出各種各樣的虛擬產品。

香港數碼資產學會幹事 www.HKDAS.org

[郭開元 加密解碼]