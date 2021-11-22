《幫你格價》：四大串流平台比較

明報記者 黃清瑤

Disney+於2019年尾面世，至上周終在香港登陸，每月73元已可飽覽各種熱門電影、迪士尼、Marvel連續劇及電影等，相信最吸引人觀看的，是因新冠病毒疫情而多次延遲上映，去年9月改於Disney+播放的《花木蘭》。Disney+每月73元可分4人共用，如一次過繳付738元年費會較划算，即平均每月61.5元。除《花木蘭》，本港影迷可以追看Marvel連續劇、迪士尼Pixar卡通短劇，或《星際大戰》系列如《曼達洛人》等。

Disney+每月73元 可4人共用

從迪士尼（美股：DIS）本月初發布的最新財務報告表顯示，Disney+付費用戶由去年10月的7370萬人，增加到今年10月的1.18億人，按年增長60%，由於一個帳戶可四人共同使用，因此每人每月平收費為4.12美元，為集團每月帶來4.86億美元收入。此外，公司仍有體育頻道ESPN+、串流電視及電影直播平台Hulu等，但訂閱人數及收入遠低於Disney+。

迪士尼樂園因為疫情令收入大減，截至今年10月的一個季度，收入為6.4億美元，與截至2019年9月一個季度的13.81億相比，錄得53.65%跌幅。儘管如此，若疫苗接種比率上升及持續的串流平台訂閱户增加，相信會對公司股價有正面影響。

至於Netflix早於1997年成立，主要播放各類型及國際性的電影、連續劇。近期原創劇《魷魚遊戲》大熱，在全球掀起熱潮，根據彭博報道，估計電視劇為公司創造9億美元收益。不過，Netflix深受大眾歡迎的影片不止一套，例如仍有《怪奇物語》、《海岸村恰恰恰》等。平台收費方面分為一人、二人及四人計劃，四人計劃收費僅每月93元。收入主要來源地是美國及加拿大，其次是歐洲、拉丁美洲及亞洲。

Netflix原創劇多驚喜

截至今年9月底止的數據顯示，平台共有440萬個訂閱户，實際觀看人數超過1.5億人。收入方面，截至今年9月底止的一季，淨利潤為14.49億美元，較去年7.89億美元上升83.65%。股價方面，過去3個月公司股價上升25.4%，過去一年則上升41.56%。

疫情逐漸轉好，世界各地陸續通關，令市場人士憂慮會否令串流平台使用者減少，但從《魷魚遊戲》一劇反映，只要劇集深受人們喜愛，將可持續支撐股價，如過去3個月股價大升約25%，公司亦表示將會開拍續集，股價會否上升可以拭目以待。

ViuTV收費廉 節目更新不如Netflix

香港本地平台方面，電訊盈科（0008）旗下的ViuTv一方面提供免費電視，另一方面用戶可以每月繳付28元，瀏覽電視台購入的韓劇、日本動漫及海外綜藝節目等。雖然收費廉宜，但不如Netflix常有新節目上架，坦言吸引力較低。但ViuTv另一焦點是由《全民造星》一手打做出的人氣男子組合Mirror，更令本港女士為之瘋狂，但凡由他們代言的產品都會被搶購，包括快餐店炸雞、美容護膚品及各類型電器。Mirror為電盈上半年廣告收入增加66%至1.88億元，令電盈虧損收窄至3.15億元，及期內收益按年升0.4%至183.55億元。公司預期，未來Mirror的廣告收入將會令ViuTV轉虧為盈。

事實上，電盈主要收入來源分別來自於多媒體服務，即包括企業方案、ViuTV及廣告收入、香港電訊（6823）及盈大地產（0432）。當中香港電訊為集團帶來最大收益，截至今年6月底止，EBITDA錄得57億收入。但OTT業務、免費電視及相關業務仍錄得虧損；盈大地產收益更大減87%，公司解釋是由於新冠病毒疫情影響日本北海道二世古酒店業務及日本物業銷售額減少等。距離12月僅不足兩周，相信亞洲地區開關長遠未有時間表，北海道二世古酒店業務以致盈大地產收入很可能持續受影響，即使人氣組合再多廣告，相信未能填補地產方面的虧損。

myTV SUPER多TVB經典劇集

至於電視廣播（0511）亦有推出myTV SUPER，收費為每月78元，可以觀看TVB原創劇、海外劇集及懷舊演唱會如《薛家燕愛你無限60年演唱會》等，其月費是ViuTv的2.7倍，適合喜歡追看TVB經典劇集和節目的人士訂閱，集團亦未能打做如Mirror令人着迷的人氣組合或明星出現。從股價層面比較，電視廣播過去3個月股價急插兩成，遠高於電盈微跌0.49%，過去兩年股價亦大跌六成，無論考慮購入股票或訂閱付費節目宜審慎。

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