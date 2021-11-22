梁振輝：美元超買 歐元超賣

貨幣的走勢亦伴隨着技術走勢的變化，美匯指數在連日強勢下14天相對強弱指數（RSI）升至70之上的超買水平，反之歐元則出現超賣，故從技術走勢考量，投資者要留意本周美元或有調整，反之歐元可能有一輪反彈。

澳元估值低 宜守穩0.70至0.71支持位

話雖如此，大家亦要留意基本因素的變化，以美元為例，美國收益率的走向亦相當重要，而近期美國經濟數據大部分優於預期，反映在10月份通脹升至30年高位下，各經濟環節仍然交出理想表現，這個趨勢不但有利美國股市的表現，對美元亦會有正面幫助。除了數據外，央行的政策亦是另一個觀察點，本周新西蘭儲備銀行將會議息，市場預期有機會連續兩個月採取加息行動。

我們繼續看好鷹派貨幣政策和大宗商品出口所支持的貨幣。最近的英國通脹數據表明，英倫銀行最早可能在12月16日的會議採取加息行動。自英倫銀行早前保持利率不變以來，英鎊兌美元一直走低，但應可守在1.3160至1.3275的強勁技術支持位上方。

儘管澳洲儲備銀行放棄了控制國債收益率曲線，但仍保持其鴿派態度，因此澳元兌美元也出現回落。然而，隨着資金成本上升，國內銀行已開始提高抵押貸款利率，因此市場可能仍會認為澳洲儲備銀行將會變得更加鷹派。貿易前景和低廉的估值表明0.70至0.71的技術支持位應該守穩，並作為澳元兌美元反彈至0.7550的基礎。

美聯儲下任人選提名快宣布

美國總統拜登很快會宣布下任聯儲局主席的提名人選，若現任主席鮑威爾獲提名可能標誌着政策和監管的連續性，支持資產市場和美元的表現。若拜登提議由布雷納德出任則可能會促使市場軟化鷹派的預期，並以更高的金融監管風險為代價。提名人選需要經參議院確認，一些民主黨參議員可能會反對任何一位候選人，從而展開一場政治角力。在美元近期上漲至超買技術水平後，市場的不確定性可能會引發倉位調整和廣泛的下行修正。

渣打香港財富管理投資策略主管

[梁振輝 匯市前瞻]