廉署拘9人貪賄助上市 疑涉華記環球 指核數師收百萬偽造紀錄 公司未回應

明報記者 陳偉燊

本報曾經致電華記環球在港、澳辦事處的電話，但是職員只着記者留下聯絡方法，之後沒有任何回覆。據廉署公布，澳門廉政公署亦立案調查相關人等在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。澳門廉署則回覆當地多間媒體稱，沒有進一步資料提供。華記昨晚公布，首席財務官陳偉麟辭任，暫未有替補人選，亦未有交代停牌事宜。

首席財務官昨晚辭任

廉署昨日的新聞稿指今次行動包括搜查一家在港上市的澳門建築公司的香港登記業務地址，有關地址亦為一家會計師事務所及其同系公司的辦公室，而昨日被捕人當中，包括涉事會計師事務所及同系公司的3名會計師及兩名審計人員，其中兩名會計師更先後出任該建築公司的首席財務官。所有被捕者昨日已獲准保釋候查。廉署稱，由於調查仍然繼續，因此不作進一步評論。

至於疑涉及今次案件的華記環球，除其註冊地及業務類型與涉事公司脗合外，公司在港登記的辦事處，與負責該公司上市審計的匯聯會計師事務所地址相同，亦是另一重要脗合特徵。華記於2019年11月上市，集資不足1億元，當中上市費用花近2000萬元，並在2019年及2020年度，分別向匯聯支付175.5萬及175萬元核數師薪酬。據招股書披露，華記上市前3年共錄1.23億元盈利，遠高於港交所要求水平。

值得留意的是，在早年「啤殼」熱潮中，建築業公司一直是熱門行業。翻查資料，過去5年半，包括建築公司在內的房地產相關企業，平均佔上市新股數目超過四分之一，最多更曾超過三成（見圖1）。另由2016至2020年來港上市的12家澳門公司中，9家均與建築、機電工程及裝修類有關。

早年「啤殼」潮 建築公司熱捧

廉署表示，與財匯局今年9月簽訂諒解備忘錄，加強合作以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為，雙方將繼續保持緊密合作。財匯局則稱，是根據《財務匯報局條例》，就有關公眾利益實體核數師及註冊負責人的涉嫌失當行為進行搜查，今次行動展示其決心透過與其他監管機構及執法機關合作，打擊香港金融市場的失當行為。