啤殼潮興旺期 中小會計師行參與增

有市場人士指出，過去資本市場上一直有個說法，企業委聘羅兵咸、安永、德勤及畢馬威負責上市審計，說服上市部及上市委員會批准成功機率會較高，雖然並無真實數據，但實際上四大早年的確接近壟斷上市審計市場。

不過，數年前市場上掀起一股啤殼潮，大量業績僅游走在上市門檻邊緣的公司申請上市。有投行界人士指出，考慮到風險及回報問題，四大「有得揀都寧願做大deal」，變相令中小行有機會參與更多上市審計項目。事實上，翻查去年新股上市審計數據，當中四大負責項目佔約八成，另由約10家會計師行瓜分其餘項目（見圖2）。

匯聯20大不入 助華記上市罕見

值得留意的是，即使中小行參與上市審計項目機會急增，今次懷疑涉及廉署調查、負責華記環球（2296）上市審計的匯聯卻更是少數中的少數，以去年參與上市審計的非四大會計師行，以負責上市公司核數數量計，在港排名基本全都屬於前14至15名，惟匯聯卻是20大不入。