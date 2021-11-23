恒指四連跌失25000關 蘋果概念博彩股炒上

截至今晨零時，恒指夜期報24,820點，低水131點。

國指昨日下跌0.46%，報8929點。 港股通淨流出24.13億元，藥明生物（2269）被淨沽出9.62億元，昨日下跌4.43%。小米（1810）今日收市後發布業績前，被淨沽出5.78億元，昨日下跌1.18%，騰訊（0700）亦被淨沽8.3億元，昨跌0.32%。

科網股表現不佳 科指跌0.73%

多隻科網股表現不佳，拖累科指下跌0.73%，報6410點。阿里巴巴（9988）績後未止跌，昨以全日低位收市，下跌1.58%，兩日累跌12.11%，嗶哩嗶哩（9626）昨日復牌，補回公布季績後在美股跌幅挫10.48%。快手（1024）今日公布業績前，內地向兩名直播主追繳稅款和罰款，昨跌2.75%。

上周未能加入恒指的農夫山泉（9633）早市最多下跌達11.55%，不過收市跌幅收窄至6.34%。海底撈（6862）跌7%，為表現最差藍籌。不過，蘋果相關的設備股昨日同步上升，舜宇光學（2382）上升7.72%，為恒指上升最多成分股，高偉電子（1415）升7.19%，瑞聲科技（2018）升5.95%；澳門博彩股亦齊升，美高梅中國（2282）升7.27%，永利澳門（1128）升5.97%。

受制50天線 留意24800點關

有意見指昨日蘋果概念股上升是因為近期蘋果（美：AAPL）股價理想帶動，不過富昌證券聯席董事譚朗蔚認為只是資金炒作理由，各股上升未必與蘋果相關，例如舜宇已因炒作「元宇宙」上升，而瑞聲近半年股價未有因蘋果走出低殘情况。恒指受壓於50天線，譚朗蔚認為要留意會否跌穿24,800點，不過若能企穩50天線，阻力將會在26,500點。