彭博：新世界研新資助房屋模式
文章日期：2021年11月23日
【明報專訊】彭博社報道，新世界發展（0017）稱該公司正在研究一種讓私營企業提供價格低於市場水平的補貼房的新模式。這項行動由該開發商的非營利組織新世界建好生活主導。目前尚不清楚該房地產社企將承擔多少成本，以及政府或其他開發商是否將參與其中。
鄭志剛籲港轉型至創意型經濟
新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛昨日表示，新世界建好生活會研究新型資助房屋模式，冀以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，希望達至「官商民」三贏局面，詳情稍後公布。他更指出，香港未來25年應專注於創新，並轉型至創意型經濟，企業亦不應只集中於利潤，而是要長遠發展，須緊貼社會進程。
新世界建好生活成立於9月份，冀結合商界及民間力量，目的是探索香港住房危機的解決方案，並由鄭志剛出任主席。根據該公司的官網顯示，除了已就4個創新型過渡房屋計劃做前期規劃料可建2000個單位，亦和社房企「要有光」合作搞「深井光屋」社會房屋項目，以及曾於2017年借屯門天生樓新盤，發展新世代首次置業計劃，幫助年輕人以較低門檻買樓上車。這是作為其在可持續發展計劃內，作為社區及持份者創造價值的重要一環。彭博社的報道表示，目前尚不清楚該房企將承擔多少成本，以及政府和其他開發商是否會參與其中。