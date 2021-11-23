許家印疑部署再向恒大「輸血」 78億元股份上周五存倉 上月曾押股貸款

明報記者 方楚茵

恒大股價昨跌1.08%，收報2.75元，曾低見2.69元，市值僅餘364.4億元。上周遭恒大悉售的恒騰（0136）連升三日，昨日再升27.2%；上周五晚以先舊後新方式配售籌資27億元的恒大汽車（0708）昨先跌後升，曾低見3.42元，尾市急抽收升逾一成，恒大物業（6666）則跌0.5%。

易手恒騰連升3日 昨飈27%

據中央結算系統（CCASS）顯示，海通申報於上周五在恒大增加約28.05億股或已發行股本24.94%股份的持倉，同日有接近數量股份存入中央結算系統，由於目前許家印個人持股已接近77%，因此相信該批存入海通股份亦屬於他所持有。

翻查資料，許家印曾於10月8日向第三方抵押5億股，據CCASS資料，該批5億股股份料已轉入海通國際持倉，據了解是已抵押給一名不屬於海通的第三方換取貸款。

內房融資解凍 保利發展成功發債

其他內房方面則再見融資解凍迹象，A股上市的保利發展（滬:600048）公布，發行規模不超過98億元（人民幣．下同）的公司債，是次保利發展募集資金擬用於償還有息債務、補充流動資金、項目建設及適用的法律法規允許的其他用途。保利發展昨跌6.06%，報14.11元。

至於中國奧園（3883）方面，則傳公司旗下8.16億元人民幣資產支持專項計劃（ABS）展期方案已獲通過。該筆ABS到期日為2022年5月20日，行權日為2021年11月22日。

穆迪再調低奧園評級至Caa2

不過評級機構對奧園看法似乎仍然負面，穆迪昨再出手調低奧園評級，將其企業家族評級（CFR）從「B2」級降至「 Caa2」，同時將其所發行債券的高級無抵押評級從「B3」下調至「Caa3」，展望則「觀察中」改為「負面」。該行提到，降級是基於奧園未來6至12個月的融資渠道減弱，以及到期債務規模龐大，反映公司的流動性和再融資風險升高。

該行又表示正審視是否將世茂集團（0813）的企業家族評級下調，目前世茂該評級為「Ba1」，其評級展望在審查前前景為「穩定」。