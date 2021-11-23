百心安生物技術擱置上市計劃
文章日期：2021年11月23日
【明報專訊】新股市場繼續吹淡風，上海百心安生物技術（2185）（下稱百心安）昨晚公布暫停上市計劃，稱基於現行市况決定延期上市，將安排向認購人退回款項。百心安保薦人華泰國際表示，正審慎評估全球發售及上市的更新時間表，並將盡快向市場公布最新的情况。
百心安主要從事介入式心血管裝置相關產品開發，今次在港是以未盈利生物科技股（B股）形式招股，其原先計劃以每股21.26至24.53元，發售1793.7萬股，集資3.81億至4.44億元，每手500股入場費為12,388.95元。
近年罕見B股叫停上市個案
國際配售及公開認購各佔90%及10%比重，公開發售部分在上周五截止認購，原計劃於本周五掛牌。截至上周三該股孖展截飛前一天，市場更傳出其孖展認購不足。翻查資料，百心安為近年罕見的B股招股叫停上市個案，與過往B股獲熱烈認購的場面，大相逕庭。
貝特「腰斬」後上市無期
近期新股招股市場吹淡風，不少新股上市後股價「潛水」固然有之，亦愈來愈多準新股因為市况及市場認購反應的緣故，陸續叫停。
在百心安之前，另一內地家居用品商貝特集團亦將上市計劃腰斬，至今上市無期。