百心安生物技術擱置上市計劃

百心安主要從事介入式心血管裝置相關產品開發，今次在港是以未盈利生物科技股（B股）形式招股，其原先計劃以每股21.26至24.53元，發售1793.7萬股，集資3.81億至4.44億元，每手500股入場費為12,388.95元。

近年罕見B股叫停上市個案

國際配售及公開認購各佔90%及10%比重，公開發售部分在上周五截止認購，原計劃於本周五掛牌。截至上周三該股孖展截飛前一天，市場更傳出其孖展認購不足。翻查資料，百心安為近年罕見的B股招股叫停上市個案，與過往B股獲熱烈認購的場面，大相逕庭。

貝特「腰斬」後上市無期

近期新股招股市場吹淡風，不少新股上市後股價「潛水」固然有之，亦愈來愈多準新股因為市况及市場認購反應的緣故，陸續叫停。

在百心安之前，另一內地家居用品商貝特集團亦將上市計劃腰斬，至今上市無期。

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