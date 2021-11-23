拜登提名鮑威爾續掌聯儲局 道指早段升300點 標指納指新高

拜登昨發書面聲明稱，迄今為止的經濟復蘇，有賴白宮的經濟議程，以及鮑威爾與布雷納德領導下的聯儲局所採取的果斷行動，引導國家渡過美國現代史上最嚴重的經濟衰退。拜登表示：「我有信心鮑威爾與布雷納德對保持低通脹、穩定價格及實現充分就業的關注，將使美國經濟比以往任何時候更強大。」

布雷納德接替克拉里達任副主席

拜登又表示，需採取緊急行動來應對氣候變化帶來的經濟風險，並防範金融體系可能出現的風險。鮑威爾與布雷納德都是貨幣政策「鴿派」，但兩人在銀行監管方面存在分歧，布雷納德幾乎全盤反對鮑威爾在金融海嘯過後，逐步撤銷一些對銀行業施加的嚴格限制。

《華爾街日報》稱，鮑威爾的提名，有望贏得參議院民主、共和兩黨的確認。在4年前投票支持鮑威爾的聯儲局主席任命的84名參議員當中，有68名仍然在位。不過民主黨籍的布雷納德，有可能在確認提名投票面臨一些共和黨人反對。現年59歲的布雷納德，曾在克林頓政府擔任白宮的副國家經濟顧問。2014年獲時任總統奧巴馬任命為聯儲局理事。2020年，拜登曾考慮選擇她擔任財長，但最終選擇了耶倫。

任命料可獲民主共和兩黨通過

聯儲局副主席克拉里達的理事任期，將於明年1月屆滿。此前由聯儲局理事夸爾斯（Randal Quarles）擔任的銀行監管副主席4年任期，亦已於10月結束。夸爾斯已計劃在今年底退休。這意味拜登將提名更多理事加入聯儲局。白宮表示，拜登將於12月初正式提名鮑威爾及布雷納德，屆時將公布領導銀行業監管的副主席人選，以及聯儲局理事空缺的提名。

《華爾街日報》表示，全球供應鏈最惡劣的情况過去，供應鏈的困境開始緩解。不過航運、製造業和零售業的高層預期，要至明年營運狀况才會恢復到更為正常的水平。

在亞洲，受疫情影響的工廠關閉、能源短缺及港口處理能力限制等，最近數周已有所緩解。沃爾瑪（美：WMT）、Home Depot（美：HD）和Target（美：TGT）等美國大型零售商表示，已為假日旺季進口了所需貨品。部分零售商更自行包租貨機、貨船，以避開物流瓶頸。在北美流行的Beanie Babies公仔製造商泰爾（Ty），自10月以來累計包下150多個貨運航班，花上至少2.25億美元（約17.6億港元）的運費，將公仔由中國空運美國，繞過擠塞的美國港口。

全球供應鏈緊張狀况開始緩解

近期海路運費由歷史高位回落。在截至11月12日當周，亞洲與美國西岸之間的貨櫃運費下降逾四分之一，是兩年來最大跌幅。只要供應鏈狀况持續改善，將有助於緩和通脹上行壓力。航運業界預計，美國港口積壓的貨櫃船將在明年初完成處理。不過，零售業界及經濟學家指出，港口擠塞、貨車司機短缺，以及全球運費高企等因素，仍可能為經濟復蘇帶來障礙。

（綜合報道）

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