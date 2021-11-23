私募基金Apollo傳有意購馬莎百貨
文章日期：2021年11月23日
【明報專訊】《星期日泰晤士報》報道，美國私募基金Apollo Global Management考慮收購馬莎百貨（英：MKS）。該報引述消息人士稱，Apollo評估馬莎估值划算，認為其股價受新冠疫情影響而「跌過龍」，且股價尚未充分反映馬莎持有的網上生鮮超市Ocado 50％股份價值。不過，馬莎的股價在過去一個月已升超過三成，《星期日泰晤士報》稱，尚未清楚Apollo的收購興趣，會否受馬莎近期股價飈升所影響。受潛在收購的消息刺激，馬莎股價昨升至249.99便士（約26港元），創52周新高。今年以來，馬莎股價升87%。
今年股價升87% 有望重納成分股
馬莎本月早前公布，上半年利潤超出預期，並上調全年盈利預測，是今年以來第二次，推動其股價向上。由於零售行業擁有大量物業，並可產生大量現金，在疫情緩和後吸引到不少資金的收購興趣。Apollo去年錯過收購英國第3大超市Asda的機會，後者最終被伊薩兄弟（Issa brothers）和TDR Capital購入。今年Apollo也曾考慮加入對英國第四大連鎖超市Morrisons的競購戰。該超市品牌最終被美國私募基金Clayton, Dubilier & Rice收購。
部分分析師認為，馬莎百貨被收購的機會不大，因為去年12月其股價在121便士的低位徘徊時，也沒有出現競購者。市場人士預期，馬莎近期的股價升浪，可望使其重返英國富時100指數，恢復藍籌股的地位。