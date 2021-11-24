小米上季手機收入停滯 總裁：晶片荒明年下半年緩解

晶片荒致出貨減近2000萬部

王翔表示，今年全年全球半導體「極度短缺」，上季受到晶片短缺的壓力較上半年為大，相信今季出貨量亦會受到影響，料全年手機出貨量約為1.9億部。王翔又稱，今年全年受到晶片短缺影響手機出貨量減少1000萬至2000萬部，但認為晶片短缺屬周期問題，集團要均衡維持100多個地區的出貨量，是一項大挑戰，就目前的研究及與供應商的溝通，他料明年上半年仍會面臨晶片短缺壓力，直到下半年將得到緩解。

第三季小米的智能手機出貨量按年跌5.8%至4390萬部，按季跌17%，手機毛利率因為高端手機出貨佔比擴大，按年升4.4個百分點至12.8%。至於智能手機的平均售價亦按年升6.7%至1090.5元，同樣受惠高端智能手機出貨量增加所致。

毛利率在「健康水平」 走勢難測

小米首席財務官林世偉表示，目前智能手機的毛利率維持在「健康水平」，主要因市場供貨量少，促銷亦因此減少、高端手機出貨進一步提升和整體出貨愈來愈大，能分攤固定成本。林世偉表示，對未來的毛利率走勢，目前難以判斷，因為仍受全球不同的因素影響。

上季集團收入按年升8.2%至780.63億元，勝市場預期中位數的774.63億元。毛利按年升40.6%至142.92億元。整體毛利率按年升4.2個百分點至18.3%。

期內，IoT與生活消費產品業務收入按年升15.5%至209.36億元，雖然受到境外海運物流等因素的影響，但境外IoT及生活消費產品收入仍創單季度新高。而互聯網服務收入則再創單季新高，收入按年升27.1%至73.38億元。

林世偉解釋，小米高端手機同時推動互聯網業務的增長，截至第三季，MIUI月活躍用戶數按年升32%至4.86億戶，當中國內MIUI月活躍用戶數達到1.27億，按年升16.4%，連續4個季度按季錄淨增長。至於最新截至日前（22日）的MIUI月活躍用戶已突破5億戶。