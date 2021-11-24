旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛
文章日期：2021年11月24日
【明報專訊】內房股中國奧園（3883）再傳債務違約，財經資訊平台REDD昨日引述消息報道，奧園旗下合資公司珠海保稅區啟恒物流一筆6600萬元人民幣信託貸款未能依時償還，受託人已致函奧園及啟恒物流敦促還款。內地「澎湃新聞」引述奧園回應，啟恒物流因正在協商解決其他債務糾紛未能如期還款，指事件屬經濟糾紛而非債務違約。
根據報道，啟恒物流一筆由奧園在岸附屬公司提供擔保的7800萬元人民幣信託貸款，原定於本月12日到期，惟到期日啟恒物流僅向受託人匯款1200萬元人民幣。
不過，「澎湃新聞」引述奧園回應，指啟恒存在其他債務糾紛，奧園正在與相關債權人協商解決中，相關事項屬經濟糾紛，非公開市場違約。
花樣年逾億利息 八成改明年還
此外，同陷財困的花樣年（1777）旗下一筆「20花樣02」債券延期兌付利息議案獲得通過。據內地財聯社報道，花樣年昨日舉行了「20花樣02」債券持有人會議，審議延期兌付「20花樣02」利息，會上議案獲得通過。根據協議，由去年11月25日至今年11月24日期間共計約1.16億元人民幣利息，當中20%將於明天（25日）按期支付，剩餘80%則延至明年11月25日兌付。