旗下公司未還貸款 奧園：屬經濟糾紛

根據報道，啟恒物流一筆由奧園在岸附屬公司提供擔保的7800萬元人民幣信託貸款，原定於本月12日到期，惟到期日啟恒物流僅向受託人匯款1200萬元人民幣。

不過，「澎湃新聞」引述奧園回應，指啟恒存在其他債務糾紛，奧園正在與相關債權人協商解決中，相關事項屬經濟糾紛，非公開市場違約。

花樣年逾億利息 八成改明年還

此外，同陷財困的花樣年（1777）旗下一筆「20花樣02」債券延期兌付利息議案獲得通過。據內地財聯社報道，花樣年昨日舉行了「20花樣02」債券持有人會議，審議延期兌付「20花樣02」利息，會上議案獲得通過。根據協議，由去年11月25日至今年11月24日期間共計約1.16億元人民幣利息，當中20%將於明天（25日）按期支付，剩餘80%則延至明年11月25日兌付。