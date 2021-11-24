周大福內地同店銷售連兩季急放緩 第四季料轉跌 集團：表現「正常化」

明報記者 周綺琪

周大福昨股價反覆，全日收報17.02元，升0.35%。集團上半年營業額達441.86億元，較去年同期246.73億元急升79.1%；其中內地市場繼成為業績推動力，期內營業額按年升81.7%至385.5億元，整體佔比增至87.2%。另港澳及其他市場銷售額則錄56.36億元，同比增加63%。

半年多賺六成 增派中期息

集團期內內地及港澳兩地同店銷售均轉跌為升，分別同比增長32.2%和79.8%，單以第二季度計，內地及港澳同店銷售分別增長57.7%及23%，按季放緩52.7及19.8個百分點；另集團披露，截至今年11月18日止第三季度，內地及港澳同店銷售增長進一步放緩至12.4%及3.1%。管理層於業績發布會上稱，在去年同期基數較高，預計兩地下半年同店銷售將「恢復正常」，其中內地或會按年錄得高單位數下跌，意味第四季將轉跌，港澳地區錄中單位數上升。

除同店銷售外，周大福毛利率亦見受壓，上半年度整體毛利率為24.4%，按年大跌8.6個百分點，經調整毛利率跌幅更高達11.6個百分點。管理層解釋主要是由於盈利能力較低的加盟店貢獻收入增加所致，並指毛利率「仍未見底」，但強調集團成本同時會有所減少，抵消部分影響。

內地加盟收入入帳累毛利率下跌

零售網絡方面，內地中期淨增加625個零售點至5070個，當中「周大福」品牌零售點為4722個。集團董事總經理（中國內地）陳世昌表示，儘管上半年內地有部分地區新冠肺炎疫情有小型爆發，但整體情况不算嚴重，對集團區內銷售影響不大，將維持開店步伐。