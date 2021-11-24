港匯近3個月低 拆息連升6日

昨日以較長期的拆息反應較大，3個月拆息上升0.23點子，6個月期拆息升0.11點子，12個月期拆息上升0.2點子。其他拆息升幅不算太大，隔夜和1周拆息上升0.07點子。1個月港元和美元拆息相差為0.4點子，連續6日擴闊，為5個月以來最闊。美匯指數周一受債息推動上升0.53厘，至昨晚6時稍為回落0.13厘報96.42。港匯昨日日內最多貶至7.7938，見8月以來低位。

與美國政策利率關係最密切的美國2年期債息，周一急升至0.642厘，見2020年3月聯儲局首次減息以來的高位，10年期債息亦升至1.63厘。

摩根:美明年將加息兩次

雖然市場預期若布雷納德獲提名為聯儲局主席，首次加息時間或可由明年6月延至年底，不過市場主要認為鮑威爾會獲提名機會較大，摩根資產管理首席投資官Bob Michele認為，周一只是市場的反射反應，預期明年會加息兩次，但總體而言仍相當溫和。