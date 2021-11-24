小鵬汽車上季營收 增1.9倍 勝預期

集團預期第四季汽車交付量將介乎34,500至36,500輛，按年增長約1.66倍至1.82倍。總收入將介乎71億元至75億元，按年增長約1.49倍至1.63倍。

淨虧損14.92億 按年擴大72.5%

季內，小鵬汽車交付量為25,666輛，為季度新高並較2020年同期的8,578輛多兩倍，按季亦多47.5%。其中P7交付量為19,731輛，同樣為季度新高，按季多71.2%。第三季的整體毛利率為14.4%，按年大增9.8個百分點，按季增2.5個百分點。期內研發開支為12.64億元，按年多99%，主要因研發人員增加導致僱員薪酬增加，以及與新車型G9、P5研發及支持未來增長的相關軟件技術開發有關的開支增加所致。

集團總裁顧宏地（圖）表示，雖然面臨半導體短缺的挑戰，集團仍在第三季度呈現強勁的增長勢頭，第三季的交付數量接近2020年全年的交付總量。

小鵬績前收報189.3元，升2.21%。小鵬美股（美：XPEV）盤前升3%。