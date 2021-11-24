科技股轉弱 累恒指跌299點

北水連續第2日淨流出，港股通昨淨沽15.66億元，藥明生物（2269）續被沽5.89億元，昨股價跌4.2%。美團（3690）和騰訊（0700）分別被淨沽2700萬元和7.42億元，兩股股價分別跌3.1%和2.7%，連同跌2.99%的阿里巴巴（9988），合共拖累恒指下跌176點。

貝萊德：中國投資比重 調高至較中性

高估值零售股李寧（2331）和安踏（2020）分別下跌5.4%和4.8%，為表現最差藍籌。不過，近期低殘的股份有所反彈，海底撈（6862）上升3.6%，上季受政策影響暴跌的教育股部分近日表現強勢，獲大股東增持的新東方在線（1797）昨日再升4.2%，兩周累升1.14倍，思考樂（1769）昨升25.7%。電子煙股亦受捧，思摩爾（6969）昨升14.5%。

貝萊德表示，與數個月前監管高峰期相比，該行對投資中國的展望有所回升，因為要推動共同富裕和維持社會穩定，需要經濟增長，預期明年內地將會高度重視穩定增長，政策方針仍將以推動創新、自給自足和可持續發展為焦點。以亞洲為重點投資組合中，貝萊德已將中國的投資比重，由減持調高至較中性的水平。