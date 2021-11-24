百濟神州科創版下月申購 料首生物醫藥股美港滬掛牌

據公告，百濟神州在上交所的證券代碼為「688235」，此次擬公開發行1.15億股，佔集團於今年10月31日已發行股份總數及此次擬公開發行股份數量之和的8.62%。此次初步詢價時間為11月29日，網上申購日為12月2日，繳款日為12月6日。集團尚未披露每股發行價。

自主研發新藥完成首次人體試驗

經扣除發行費用後，發行人民幣股份的所得款項淨額擬用於臨牀研發、中國境內研發中心建設、生產基地建設、中國市場銷售及營銷隊伍擴充，以及流動資金及公司日常用途。

百濟神州昨日同時宣布，一款由集團科學家自主研發的在研型強效酪氨酸激酶2（TYK2）變構抑制劑，其1期臨牀試驗完成了首例患者給藥。集團表示，過去集團在腫瘤學方面取得成績，在此基礎上，集團正進一步擴展至包括炎症與免疫等在內的疾病領域。