美中日等罕有聯手釋放油儲 OPEC+警告或反制 油價先跌後升

有分析指出，美國在幾個月內釋出5000萬桶原油作用不大，因為美國每天也消耗2000萬桶。此外，釋出的戰略石油儲備需要歸還，交易員預期長遠油市仍會趨緊。國際油價在消息公布後短暫下跌，繼而反彈。紐約期油升穿每桶78美元，布蘭特期油升穿每桶81美元。

分析：作用不大 長遠油市仍趨緊

白宮昨表示，將在未來數月從戰略儲備釋出3200萬桶原油。當能源價格回落，它們將在未來數年回歸戰略儲備，以確保儲備充足。 此外，美國國會已批准銷售的1800萬桶戰略石油儲備，將加快進行。白宮表示，首批戰略石油儲備最早將在12月中開始釋出，而拜登政府在必要時會進一步採取行動。根據美國能源部的數據，截至11月19 日，分佈在4個地點的戰略石油儲備達6.045億桶。

旅遊旺季前 全美油價大漲

美國將在本周四迎來感恩節假期，隨之展開的是聖誕旅遊旺季，惟能源價格高企開始影響民生。當地汽油價格近期在7年高位徘徊，全美每加侖汽油的平均價格為3.409 美元，較去年同期的2.11美元大幅上漲。白宮官員沒有說明，他們預計消費者何時見到汽油價格回落，但承認石油供應增加後，要過一段時間才能使汽油零售價格下跌，呼籲業界盡快將節省的成本回饋消費者。

印度表示，將從戰略石油儲備釋出500萬桶原油。英國則表示，將允許私人儲備自願釋出150萬桶石油。日本傳媒稱，日本政府將在周三公布釋出戰略石油的細節。

韓國政府則表示，與美國和其他盟國商討後，才決定釋放石油儲備的數量和時間。不過美國石油協會（API）表示，釋放石油儲備的任何影響都可能短暫。

民主黨眾議員促恢復原油出口禁令

此外，美國民主黨9名眾議員聯署致函白宮，敦促政府恢復原油出口禁令。撰寫信件的加州眾議員Ro Khanna稱，白宮表示正考慮其建議。美國在2015年取消長達40年的原油出口禁令，自此美國每天的原油出口量經常在300萬桶以上，相當於油組主要產油國伊拉克、科威特的水平。

（綜合報道）

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