蘋果Apple Watch上季市佔跌至22%仍居首

分析指出，蘋果的市佔率下跌，與Apple Watch S7的出貨時間延遲有關。

三星智能表再伙Google 市佔急升

與此同時，三星與Google重新合作，將新一代智能手表由TizenOS作業系統，轉為Google WearOS系統，也有助三星市佔率急升。Galaxy Watch 4上季超過六成出貨量，是出口到北美和歐洲。

此外，特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克發帖透露，至少一半的推文都是他上廁所時寫的。他向其Twitter帳號的6400萬追隨者表示：「我至少50%的推文是在瓷製的寶座（porcelain throne）上寫的。」他解釋，這樣做「可給我慰藉」。馬斯克本月6日在Twitter發起民調，獲多數網民撐其沽出一成特斯拉持股，拖累特斯拉股價回調。「科技股女股神」Cathie Wood旗下的方舟投資，近日已沽出價值2.1億美元（約16.4億港元）的特斯拉股票。

（綜合報道）

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