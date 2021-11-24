安本：亞太股巿估值低 看好印度

2019年自新冠病毒疫情開始，為避免病毒大規模傳播，大部分國家政府都實施封關政策，他們認為若疫苗接種率夠高，不少地區會放寬封關並恢復旅行，並預計亞洲出口將隨着美國和歐洲需求的增長而回升，這有望推動消費和企業盈利，而在經濟重啟之時，有助供應鏈近期瓶頸壓力紓解。

歐美需求上升 推動亞洲出口企業盈利

James Thom表示，現時投資策略是多元化配置，並專注於具有定價能力、能夠轉嫁成本壓力以達到盈利增長的公司。James Thom預計中國的房地產行業將繼續承壓，而中國的零疫情政策可能會至少持續到舉辦冬奧會之後，而在11月黨代會即將召開之際，中央對各行業調控政策仍然會有機會推出。他認為，中央政府會留意市場變化作出適切的變動，不會自毁經濟增長，故投資者在投資行業時要留意該行業是否「風眼」。

他又稱，大眾對健康意識日益增強，對健康護理行業會有正面影響。同時，內需仍是中央扶持行業的重點，所以也看好優質消費股前景。

印度逾百家獨角獸 科技行業看俏

James Thom看淡中國股市，反而看好印度股市，主要在人口老化的世界中，印度是青年人的國度，有多達四分之一的人口在15歲以下，是個充滿「人口紅利」的國度，加上低按揭利率、家庭收入增加和住房負擔能力改善，市場將有很大的上升空間。他尤其看好印度的科技行業，這個國家已經生產了100家「獨角獸」公司，而且還在不斷增加。印度政府也在改革商業環境，吸引外國投資，通過稅收優惠等政策吸引創業。

此外，亞洲股市估值相對於歐美市場較吸引，MSCI AC亞太（日本除外）指數的12個月預期市盈率僅1​​5.6倍，而標準普爾500指數為22.5倍，MSCI歐洲為16.2倍，MSCI世界為20.3倍。James Thom相信亞洲新興的中產階級將推動對醫療保健服務和財富管理不斷增長的需求，而該地區的城市化和基礎設施需求仍然巨大。同時，疫情令雲計算和5G網絡更流行。另各國領袖也在致力推動低碳，而中國提出到2060年實現碳中和，投資者可以預見在可再生能源、電池、電動汽車、相關基礎設施，以及環境管理領域運營的企業前景可以看高一線。

Ray Sharma Ong表示，對2022年的全球增長持樂觀態度，並預計至少第一季度通脹風險將持續存在，這可能會導致一些央行加息，從而帶來更高的主權收益率。不過，疫情仍然是要關注的風險之一，各巿場中他看好德國、西班牙、印尼、馬來西亞和泰國增長加速，而日本、澳洲和印度的增長水平會保持不變。他又看好今年製造業的反彈會推動經濟發展，並相信製造業和服務業在2022年會推動經濟增長。

明年首季通脹風險持續 導致央行加息

同時，Ray Sharma Ong看好高息的政府債，主要原因是不少經濟數據變好，其中家庭資產負債表強勁，美國目前的個人儲蓄率為7.5%，對消費起刺激作用。不過，能源和勞動力成本上升、半導體短缺和產能下降都是引發通脹的因素，需要時間來解決，因此他預計通脹至少會在2022年第一季度保持高位，預期美國通脹率會達到接近7%的高位。不過，他預期美國會在第三至第四季度才開始加息。在增長前景和央行「收水」下，他預計主權收益率將上升，特別看好美元計價的債券，以及看好高收益債券前景。此外，他看好具有穩定貨幣前景且帶有高利差的亞洲主權債券，如印度和中國主權債券，而2022年的最大風險將是變種病毒令疫苗無效，若高通脹持續長時間也會影響經濟增長及盈利表現，而美聯儲加速收水將是另一個風險。

龍彩霞 明報記者

[龍彩霞 基金特區]