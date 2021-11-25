灣仔京城大廈兩層2.4萬呎3.46億放售

健身中心61萬租用 料新買家回報約2厘

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，今次放售物業為灣仔駱克道175至191號京城大廈1樓及3樓全層，項目同時連同外牆大型廣告位放售，兩層面積共約23,559方呎，意向價約3.46億元，平均呎價約1.47萬元，可以公司買賣形式（俗稱「賣殼」）交易。

物業連租約放售，現由健身中心以每月約61萬元租用，新買家可享租金回報約2.1厘，租期將於明年屆滿。

陳氏稱，項目曾由餐廳承租，意味着租客類型選擇可更多元化，而業主同時接受以分層獨立形式出售，3樓全層為例，面積約11,559方呎，意向價約1.58億元，平均呎價約1.37萬元。

理想集團4150萬沽干諾道西舖

另外，理想集團行政總裁鄧健明表示，該集團持有的西環干諾道西70至72號金祐商業大廈地下A舖，面積約1900方呎，最新以約4150萬元獲用家承接，呎價約2.18萬元，鄧健明表示，集團多年前以「買殼」形式購入，當年作價約3000餘萬元。據知，舖位現由食肆租用，月租約10萬元，買家可享約2.9厘租金回報。