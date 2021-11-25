今年住宅註冊金額6829億 破97年高位創紀錄

美聯首席分析師劉嘉輝表示，今年住宅市場交投相當暢旺，樓價回升令住宅註冊金額打破97年高位。若以二手住宅計算，綜合土地註冊處資料顯示，年內二手住宅註冊量累計錄得55,486宗，按年高出約18.3%，二手註冊金額則錄約4765億元，較去年全年高出約26.3%；而二手宗數屬近9年新高，金額則創97年後新高。一手私樓方面，本年迄今一手私樓註冊量錄15,487宗，較去年全升上升0.6%；同期一手私樓註冊金額錄約2064億元，較去年全年高出約19.6%。

美聯疫下增聘人手 拓展大灣區銷售隊伍

樓市在疫下做好，除帶動成交金額創新高外，地產代理亦趁機擴大業務。美聯住宅部行政總裁布少明表示，今年該行住宅部早已擴充，積極加人加舖，並新聘前線人數逾2100人，預期該行年底前新開分行目標近百間。 隨着本港疫情受控，中港兩地通關憧憬增加，他續稱，為迎接通關帶來的大機遇，集團將拓展大灣區銷售隊伍，擬聘用約200名代理，在大灣區內尋找商機。