大家樂半年虧轉盈 羅德承：加價陷「兩難」

人均消費計 料提價約1元

大家樂上半年每股溢利跌至14仙，仍然維持派發中期息每股10仙；惟市場未見受落，集團昨日午後股價反覆向下，最終跌1%至13.76元收市，屬過去一個月低位。集團中期收入達38.7億元，較去年同期32.26億元升兩成，其中香港整體業務收入按年增加19.7%，至31.97億元；內地則同比升21.2%至6.74億元。

儘管大家樂期內毛利率為9.8%，按年升5.5個百分點；集團首席執行官羅德承於業績發布會上表示，現時「面對兩難」局面，他指雖然銷售額比去年顯著回升，但對比2018年、2019年高峰期仍相差約10%，加上由於供應鏈、人工成本等方面持續受壓，對門店毛利率造成一定壓力，故不排除下半年「策略性加價」，若以人均消費計，預料提價範圍約為1元。

羅德承續稱，上半年人均消費約39.1元，按年提升約1元，恢復至2019年水平。他強調，盡可能不希望將成本轉嫁給顧客，而且行業競爭激烈、調整價格更需審慎，故集團傾向以餐單重組等方式控制價格，滿足顧客需求。

據業績公告透露，大家樂計劃下半年於香港開設8間新分店，而內地未來數月則會增設27間門市。

羅德承表示，新冠疫情下，顧客消費習慣改變，其中外賣業務現時仍佔整體收入高達四成，相信未來比例將會逐漸加大。因此，集團將採取「機動性」開店策略，包括在本港高人流地區或開設細面積門店，屋邨等地區則一如以往面積較大門市。

強制「安心出行」 料首數天或混亂

提及消費券計劃，羅德承稱，8月、10月的確對銷售額有一定帶動作用，但及至11月，生意額又見回落，認為市况仍未夠「硬淨」。對政府下月強制市民進出食肆等場所須掃描「安心出行」，他表示，現時難以預計顧客反應，但相信門市在政策實施首數天營運或會變得混亂；集團旗下部分位於核心區速食類門店，或將轉為C類食肆，以應付未來12月節日旺季需求。