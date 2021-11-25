摩通CEO稱公司比中共長命 昨表後悔 討論會上大談台灣問題中美競爭

明報記者

彭博報道，摩通自1921年起在中國營運，而戴蒙在討論會上稱，摩通及中國共產黨都在慶祝百周年，「我打賭，我們可以更長久」。他補充︰「我不可能在中國如此說；但不管怎樣，他們可能都在聽。」他提到兩岸關係非常緊張，指中國對台灣的干預，「情形可以如同當年越南」，甚至以「屍袋」字眼代表這樣的衝突可能造成大量傷亡，但他指中國人很聰明，他身邊沒有人認為台灣會出事。

稱未被遏制言論自由

對於中國被指遏制言論自由，戴蒙稱：「若他們開始告訴你，因為你在中國有業務，你應該說些甚麼，這就是個問題，但他們未有這樣做。」對於中美競爭，他認為美國的人均GDP遠高於中國，更調侃地說：「美國開放邊境，會有上百萬的人來；如果中國開放邊境，你認為會有多少人去那裏？」

彭博引述知情人士透露，摩通的政府關係團隊和中國辦事處的成員曾內部討論戴蒙的發言，意味摩通正應對可能的風險，亦有高層對戴蒙的玩笑言論表示擔憂。

摩通發言人回覆本報查詢，指戴蒙在該小組討論會期間，清楚表明中國和其人民非常聰明及深思熟慮的，而他公開表示他很後悔，不應發表涉事評論。發言人亦指戴蒙強烈支持與中國進行具建設性、詳細的經濟議題對話。

外交部：有關言論「博眼球」

內地媒體昨對戴蒙的言論表現沉寂，台灣媒體則大肆報道。中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上被問到對戴蒙的言論有何評論時，形容有關言論是「博眼球」。

摩通今年較早前成為首家獲中國監管機構批准，全資控股其在中國的證券合資企業的華爾街大行。據彭博引述資料報道，截至今年9月底，摩通在中國內地的業務敞口達197億美元，規模僅次於花旗的202億美元（見圖）。