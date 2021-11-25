周大福績後挫一成 大行指擴張進取

受業績表現影響，周大福昨日股價顯著受壓，最多曾挫14.7%，收市仍跌逾一成，收市報15.24元。摩通昨日報告質疑，內地投資者此前基於周大福的強勁收入趨勢大量買入，在公司盈利轉弱下可能「轉軚」沽貨。摩通維持周大福的目標價13.5元、「減持」評級。

港天氣惡劣 鑲嵌業務被拖累

摩通提到，由10月初至上周四（11月18日）內地的同店銷售增長僅得12%，較第二季增長23%放緩，港澳市場同店銷售更下跌3.1%，當中主要受本港惡劣天氣影響，導致珠寶首飾鑲嵌業務被拖累，以及內地疫情再度爆發影響，令該行更憂慮周大福下半年前景。

同時，摩通指出，周大福未來一年經營利潤持續受壓，因集團在低線城市擴張的門店，主要貢獻來自毛利率較低的黃金銷售，珠寶首飾鑲嵌銷售亦將受到消費者情緒低迷而減弱等影響。

加上，內地黃金及珠寶同業亦於今年大舉於低線城市開店，以加強滲透率，雖然受益於黃金的投資需求，但同時摩通憂慮這種勢頭是否可持續，此種同類相食及競爭，配合消費者情緒減弱，或在來年拖累周大福的每家門店營運指標。