GAP下調全年預測 股價瀉 疫情關廠運費飈 拖累多家零售商表現

GAP在該季度扣除特殊項目後每股盈利27美仙，市場原預期50美仙，公司同時調低明年1月底止的全年度預測，估計因為供應鏈樽頸收入會損失5.5億至6.5億美元，為了解決港口擠塞問題，公司要支付4.5億美元空運運費，改用空運付貨。

GAP：改空運付貨 需4.5億美元

GAP行政總裁Sonia Syngal在業績公告中表示，10月底止的第三季需求有增長，但供應鏈問題嚴峻影響公司滿足客戶需求的能力，在年底的假期消費旺季公司需要改用空運，以及取道其他港口來運貨。美國加州南部港口正嚴重擠塞，因為美國百貨公司均趕在假期前入貨，只有沃爾瑪（美 ：WMT）這類大型連鎖店租用船隻自行運貨才能避過厄運。

GAP財務主管Katrina O'Connell表示，公司有三成產品在越南生產，當地廠房關閉了超過兩個半月，大大影響GAP的付貨。她指雖然問題屬暫時性，但不利影響將持續至明年初。GAP的毛利率能達42.1%，符市場預期，主要是因為歐洲業務轉型至合伙模式。GAP預計全年收入升兩成，較早前預計的三成差。

勞工成本漲 Nordstrom盈利遜預期

Nordstrom周二公布10月底止季度收入36.4億美元，勝市場預期，但由於勞工成本上漲，每股盈利只有39美仙，遠較市場預期的55美仙低。周二交易後時段股價大跌23%，昨晚開市初段報22.7美元，急瀉29%。

另一家美國時裝品牌Abercrombie & Fitch（美：ANF）同樣表示存貨受到越南生產設施停產打擊。公司財務主管Scott Lipesky周二在一個投資者電話會議上說，越南廠停產及增加運貨時間，令公司在10月底的第三季末存貨量低於預期。因此公司在第四季消費旺季的市場推廣計劃要變，消息令到A&F股價在周二一度大跌一成半，收市仍跌12.6%，報41.12美元，昨晚初段再跌5%。美國女性時裝零售店Victoria Secrets上周同樣公布季績因供應鏈問題而遜預期，公布業績後股價在交易後時段同樣大跌逾一成。

（綜合報道）

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