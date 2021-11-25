三星1326億得州建晶片廠 料2024年下半年投產

不過，無論是該得州項目還是台積電早前120億美元的亞利桑那州晶片擴建項目，均難以立即緩解晶片短缺問題，但建設通常能通過吸引和培訓圍繞此類業務湧現的組件供應商，為將來美國的晶片生態系統奠定基礎。

有分析師表示，三星在美國建廠是積極瞄準美國客戶，透過為客戶提供的晶片， 進一步縮短與台積電產能的差距，同時在美國政府優先考慮晶片製造商的政策下，三星在該地設廠亦能獲得各種好處，如免稅優惠。

（綜合報道）

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