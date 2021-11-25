三星1326億得州建晶片廠 料2024年下半年投產
文章日期：2021年11月25日
【明報專訊】繼競爭對手台積電宣布在美國興建晶片廠後，半導體供應商三星電子（Samsung Electronics Co.）昨日公布，投資170億美元（約1326億港元）在得州興建晶片廠，明年上半年動工，預計2024年下半年能進入投產。得州州長阿博特（Greg Abbott）亦於計劃發布會上表示， 該項目將創造2000多個就業機會，又形容「該座工廠將發揮的影響遠超得州邊界」、「並會影響全球」。有報道稱，這將進一步推進拜登政府的目標，即能保護國防至關重要的晶片及自動駕駛的生產技術，亦是華府對抗中國持續增長經濟實力所能做到的一部分，透過吸引於過去幾十年向亞洲轉移的部分先進製造業。
不過，無論是該得州項目還是台積電早前120億美元的亞利桑那州晶片擴建項目，均難以立即緩解晶片短缺問題，但建設通常能通過吸引和培訓圍繞此類業務湧現的組件供應商，為將來美國的晶片生態系統奠定基礎。
有分析師表示，三星在美國建廠是積極瞄準美國客戶，透過為客戶提供的晶片， 進一步縮短與台積電產能的差距，同時在美國政府優先考慮晶片製造商的政策下，三星在該地設廠亦能獲得各種好處，如免稅優惠。