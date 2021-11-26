民營內房先後敗走啟德 反映另類「國進民退」

隨着市場變化，一眾高價搶入啟德地皮的民營房企流動資金吃緊，最終陸續離場。至於高價搶入啟德地的海航、被迫撻訂棄地的高銀金融（0530）無不焦頭爛額，其中海航手上4幅地皮紛紛轉手至「本地薑」會德豐及恒基地產（0012）；另一方面，今年初才以相對低價入場的佳兆業（1638）亦遇流動資金問題，而要在接貨不足一年內將地皮脫手，成為啟德另一「短命地主」。

潤地保利置業中海外續推動區內發展

雖然啟德的新地皮成為內地民營房企的「英雄塚」，但無礙具國營背景的內地房地產企業，包括華潤置地（1109）、保利置業（0119）及中國海外（0688），繼續在啟德推動發展。在啟德一地，反映出另類的「國進民退」。

海航當年在啟德「插旗」最積極，共出資272億元，連環在區內掃入4幅地，市場更曾戲稱為「海航啟德城」。不過，隨着內地政策收緊，令到在全球高價搜購資產的海航吃不消，要全數將手上的項目紛紛變賣，當中旗下香港國際建投出讓1L區2號地段予會德豐，虧損約7.4億元。

高銀金融（0530）在2019年6月反修例風波爆發時，放棄投得的啟德商業地，其後財困，將九龍灣高銀國際金融中心及啟德4B4號土地轉售變現。啟德4B4號土地幾度易手，昨再成新聞主角，落入港資的新世界（0017）及遠展（0035）手上。