證監主席：早前對內房債壓測 現時風險可控

梁鳳儀會後表示，證監會恒常進行市場監察，會檢視持牌機構有關內房孖展抵押的借貸以及股價波動對公司所造成的影響、債券銷售合規情况，以及他們若持有有關債券的潛在財務影響。

梁鳳儀：恒大債九成售給專業投資者

她又稱，高收益內房債往往帶來高風險，需披露有關風險，銷售要求亦有限制，而透過向中介機構的查詢得知，恒大（3333）債券當中九成銷售給專業投資者，有800萬港元資產門檻，亦需對產品有相當的認識，因此對其銷售情况有一定信心。

至於內房佳兆業（1638）旗下佳兆業證券早前要求內地客戶「清倉」並停收內地新客，梁鳳儀表示，佳兆業證券早前解釋做法屬商業決定，公司亦有提供足夠時間予投資者轉走資金。另外，網信辦早前要求擁有敏感資料的內地公司境外上市須作審查，她表示，一如既往會要求有關發行人說明，已獲得相關部門批准才可上市。對於已在港上市公司，證監毋須向中證監提供有關資料，強調兩者有溝通交流，但不代表會代為執法。