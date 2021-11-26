李克強促梳理明年專項債 研提早下達額度

月內4次提及「新的經濟下行壓力」

會議指出，今年以來，各地按照全國人大批准的新增額度，合理發行運用地方政府專項債券，有力支持了重點項目和重大民生工程建設。會議要求，面對新的經濟下行壓力，要加強跨周期調節，在繼續做好地方政府債務管理、防範化解風險的同時，統籌做好今明兩年專項債管理政策銜接，更好發揮專項債資金帶動社會資金的作用，擴大有效投資，以利擴大內需、促進消費。

其中有四大工作，一是加快今年剩餘額度發行，做好資金撥付和支出管理。二是梳理明年專項債項目和資金需求，加強符合發展需要項目的前期工作和儲備。三是統籌考慮各地實際和促進區域協調發展要求，合理提出明年專項債額度和分配方案，研究提前下達部分額度。四是資金使用要注重實效，加強審核和監管。

下月或逾4000億新增專項債待發行

這是李克強不到一個月內第4次提及「新的經濟下行壓力」。此前，中國財政部的數據顯示，今年首10個月新增專項債券發行約2.76億萬億元（人民幣‧下同），發行進度為76%。財政部在下半年已多次要求地方力爭在11月底前完成全年專項債發行任務。不過根據現有發債情况和計劃，預計11月發行新增專項債不超過4000億元，12月可能還剩4000多億元新增專項債待發行。