歐達禮：中概股回流 加強港中間人角色

中證監：正努力與美解決審計問題

申兵在會上表示，中證監對內地企業選擇的上市地點持開放態度，亦支持以香港作為中企上市首選，不過他指出，無論是對企業本身還是國際投資者，中企被迫從美國退市也並非一件好事，他透露目前正與美國當局努力解決審計問題。歐達禮其後稱，美國政府正推動中美脫鈎，例如美國證交會（SEC）計劃將部分中概股除牌，強調中企從美國退市是一件壞事，惟認為政治有時候會阻礙實行明智的決策。

歐：港交所改革第二上市 助吸優質公司

歐達禮又稱，最近港交所（0388）改革第二上市機制，包括允許符合條件的發行人在保留既有同股不同權（WVR）結構下，可作雙重主要上市等，都有助吸引海外優質公司來港。他提到，目前正整合特殊目的收購公司（SPAC）上市機制諮詢意見，強調新制度需考慮產品的潛在波動性，確保投資者管理好風險，以及維持產品的長遠信心。

港交所上市主管陳翊庭同一論壇上，被問到香港於SPAC諮詢建議中的上市要求，高於美國市場，她表示，香港是獨特市場，不需將美股標準複製至香港。香港過去也有制定自己規則的成功紀錄，例如生物科技股的上市規則，取用較謹慎的要求，結果也是成功的產品。她指會查看諮詢中收到的意見，總結最佳的方案。