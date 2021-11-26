百度小馬智行獲京商業化試點

豐田有份投資「小馬智行」

消息帶動百度股價做好，昨天收升4.5%至152.4元。

百度表示，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已完成商業化營運後的第一單。未來會按照先行區要求和規定，投入更多車輛進行更大範圍示範運營，促進自動駕駛產業和出行服務業的快速發展。

「蘿蔔快跑」完成商業化營運後第一單

截至目前，百度Apollo測試總里程超過1800萬公里，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五地開放常態化運營，2025年將擴展到65個城市，2030年擴展至100個城市。

小馬智行則表示，乘用車業務正式從技術常態化測試，邁入商業化模式驗證階段；出行平台PonyPilot+將從免費體驗逐步過渡為收費體驗服務。今年6月，小馬智行獲准在美國加州、中國廣州進行無人駕駛車測試。今年7月及10月，公司先後獲准在北京高速公路特定路段，以及公共道路上進行無人駕駛車測試。