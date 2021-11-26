百度小馬智行獲京商業化試點
文章日期：2021年11月26日
【明報專訊】內地近年力推自動駕駛，北京昨正式開放國內首個出行服務商業化試點。百度集團（9888）及「小馬智行」先後宣布取得商業化服務試點許可，後者為豐田有份投資，它們獲准向公眾提供商業化的自動駕駛出行服務；服務範圍覆蓋北京經開區60平方公里、600多個站點，途經經開區管委會、大族廣場、亦城時代廣場、中航國際廣場等核心區域。
豐田有份投資「小馬智行」
消息帶動百度股價做好，昨天收升4.5%至152.4元。
百度表示，旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」已完成商業化營運後的第一單。未來會按照先行區要求和規定，投入更多車輛進行更大範圍示範運營，促進自動駕駛產業和出行服務業的快速發展。
「蘿蔔快跑」完成商業化營運後第一單
截至目前，百度Apollo測試總里程超過1800萬公里，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、長沙、滄州五地開放常態化運營，2025年將擴展到65個城市，2030年擴展至100個城市。
小馬智行則表示，乘用車業務正式從技術常態化測試，邁入商業化模式驗證階段；出行平台PonyPilot+將從免費體驗逐步過渡為收費體驗服務。今年6月，小馬智行獲准在美國加州、中國廣州進行無人駕駛車測試。今年7月及10月，公司先後獲准在北京高速公路特定路段，以及公共道路上進行無人駕駛車測試。