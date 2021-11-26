恒生執董關穎嫺明年2月退休

匯豐中國業務高層李樺倫將接任

關穎嫺現年62歲，加入恒生已27年，今年5月恒生前行政總裁鄭慧敏因接受治療而休假時，關穎嫺亦曾擔任署理行政總裁3個多月。

恒生銀行稱，李樺倫服務匯豐集團超過24年，在銀行業擁有豐富經驗。她曾在不同範疇擔任管理職位，包括橫跨香港、中國內地和亞太地區的個人銀行業務、信用卡及客戶提案等。現職匯豐期間，她制訂了業務增長及零售銀行與財富管理業務轉型的策略，注入強勁的策略重點和以客為本的理念，並以敏銳的商業觸覺提出真知灼見，尤其在大灣區的業務發展上卓見宏效。李持有麥覺理大學管理學碩士學位、曼徹斯特都會大學法學學士學位及香港大學社會科學學士學位。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在關穎嫺的領導下，該行的財富管理及個人銀行業務持續優化以客為本的方案和服務、拓展業務策略聚焦的客戶群、以及提升數碼能力以達至可持續的增長。