Dynam：日彈珠機行業 恢復至疫情前近80%

隨着近期日本疫情回穩並邁向零爆發，若趨勢持續，他期望收入會復增，最終幫助派息增加，但現階段他不能夠作任何承諾。

中期純利34.2億日圓 按年飈3.9倍

集團日前公布截至9月底的中期純利為34.2億日圓，按年大增3.9倍，派中期息每股2.4日圓，與疫情前數年的每股6日圓股息仍有差距。行政人員大部清司則稱，Dynam在10月份達成新的3架A321neo飛機售後租回協議，料取得一定回報。他們原定計劃是用3年時間做到機隊規模達20架，但是受疫情影響而放慢腳步，但行政人員佐藤公治補充，航空業經過大跌後於最近逐步穩定復蘇，預料長遠市場仍有需求，最終會繼續擴張，集團會持續參與飛機租賃業務。海外業務方面，佐藤公治續稱，澳門博彩業的收入有所恢復，集團在當地有6款遊戲已經獲批，會在當地市場逐步恢復後，爭取更多發展機會。