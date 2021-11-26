跨境理財通滿月 累計投資規模1.83億 北向較南向反應佳 兩地逾1.3萬人參與

明報記者 歐陽偉昉

截至周四凌晨，跨境理財通北向通已使用額度1.13億元，佔總額度1500億元的0.08%，南向通已用額度為9016萬元，佔總額度0.06%，較北向通少2271.85萬元。

近周投資金額新增客戶放緩

翻查人行數據，理財通投資金額和新增客戶數目，在近周有所放緩。截至11月19日的一周內，南向通客戶購買投資產品948萬元，較前一周減少13.5%，連續兩周下跌，而當周新增個人投資者401人，亦為開通以來最少（見表）。當周北向通購買1569億元投資產品，按周減少22.4%，新增投資者亦較前一周減少至1157人。

跨境理財通目前僅限中低風險基金，或對內地投資者吸引力有限。南向理財通投資者首月累計購買360.41萬元投資基金，佔整體南向投資額5.95%，金額實與大型零售銀行單一客戶經理的單月銷售目標相若，而且近兩周顯著減少，第四周更只有6.4萬元。南向通客戶來港主要為存款，即外匯投資，首月累計有5697萬元。至於港澳客北向通投資，約有八成購買理財產品，首月共投資7058.9萬元，基金有1867萬元。

港澳客多買理財產品 內地客較好外匯投資

雖然南向通投資者投資金額少於北向，不過內地客首月經南向通跨境匯款1.48億元到港澳，相對港澳客經北向通匯款1.19億元。跨境理財通業務市佔以國有銀行為主，其辦理跨境匯款金額佔整體63.28%，股份制銀行佔28.34%，外資銀行則只佔8.38%。