證監：伙金管局港交所研港人民幣計價證券交易

梁仲賢亦指，內地投資者不用將人民幣兌為港元，有助推動股票南向通。促進北向通方面，梁仲賢表示本港發展更多風險管理工具，有利增強國際投資者持有A股的信心，將資金經香港進入內地，港交所在10月推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨，是很好的起點。

中金黃海洲：近期內房教育股有向好迹象

今年內地多個行業，例如房地產、科技、教育企業，受監管政策影響而令股價下跌，中金董事總經理及公司管理委員會成員黃海洲在同一場合指出，其實問題長久存在，市場過去未有預期內地會推出政策針對這些問題，沒有將這些風險反映在股價，因此監管政策出乎預期出現時，令股價急挫。不過他認為近期內地有向好的迹象，例如部分房地產和教育股回升，內地推出支持性政策等，因此相信中港市場明年表現會較今年為佳。