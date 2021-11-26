儲局官員曾商提早加息 明年底前至少加息3次概率升至65%

面對通脹加劇，美國宣布聯同主要石油消費國釋出戰略石油儲備。不過《華爾街日報》引述知情人士稱，考慮到市場的新增供應，油組（OPEC）領袖沙特阿拉伯及盟友俄羅斯考慮暫停每月的增產計劃，但阿聯酋及科威特認為毋須暫停增產。OPEC+的3名消息人士向路透社稱，OPEC+目前尚未討論暫停增產。

沙特俄羅斯研停每月增產

美國能源部表示，已開始拍賣從4個戰略石油儲備庫釋出的3200萬桶原油，並準備在12月底至明年4月期間交付。石油業界表示，透過釋出儲備作為控制油價的手段，為石油交易商及鑽探業帶來風險。業界可能因此認為每桶80美元的油價，是主要石油消費國的可接受上限，意味未來的石油投資潛在利潤將會受限，妨礙業界提升產能。

隨着美國汽油價格持續高企，通脹壓力揮之不去，加上明年的美國國會中期選舉在即，拜登面臨愈來愈大的政治壓力。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）稱，數據顯示美國經濟強勁，如何緩和正在過熱的經濟是重大挑戰。聯儲局在本月初的政策會議，議決本月起縮減買債規模。按照「收水」規劃，買債將在明年6月結束。在完成「收水」前，利率仍將保持在接近零水平。

倘增至每月減買債300億美元 3月結束買債

不過部分官員希望提早完成「收水」，以便在情况緊逼時啟動加息。若聯儲局在12月會議將每月縮減買債的規模，由每月150億美元增至300億美元，就能在明年3月前結束買債，為明年上半年加息爭取更多空間。

部分聯儲局官員表示，支持在12月的政策會議，討論是否加快「收水」。多名聯儲局官員近日也有類似表態。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，下月討論加快收水可能是合適的。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，可能支持加快縮減買債。

她表示，考慮到經濟增長水平、正面的就業數據及高通脹率，聯儲局毋須繼續扶持急速增長的經濟。貝萊德（BlackRock）（美：BLK）的分析指出，雖然加快「收水」的門檻很高，但並非沒有可能，只要12月初公布的非農數據持續穩健，且通脹持續高企，這門檻就可能跨過。

商品需求旺盛、供應鏈中斷及旅行恢復等因素，令美國通脹率持續高企。美國10月個人消費支出（PCE）物價指數按年升5%，是近31年最高。聯儲局的會議紀錄稱，如果通脹率持續高於聯儲局的2%目標，聯儲局官員將準備加快「收水」，並提早加息。

官員憂慮企業加薪壓力增加

會議紀錄顯示，部分官員憂慮企業將上漲的成本轉嫁消費者，以及企業的加薪壓力增加，可能令通脹持續的時間延長。不過暫未有證據顯示，工資與物價呈螺旋式上漲趨勢。最新數據顯示，美國消費者在10月繼續增加開支，而首次申領失業救濟人數降至1969年11月以來低位。

（綜合報道）

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