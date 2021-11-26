Adobe料美聖誕網購金額升一成

Adobe預計感恩節當日，美國消費者單日的網購消費金額將介乎51億至59億美元創新高。至於「黑五」後的「網購星期一」網上消費高峰日，Adobe預計美國消費者的網購金額將高達113億美元，預料創歷來新高。

Adobe預計，由今年11月1日至12月31日的整個聖誕購物旺季，美國消費者的網購金額將按年增長10%至2070億美元（約1.6萬億港元），創歷來最高紀錄。美國昨天是感恩節假期，股債休市。

受惠感恩節 美航空鐵路乘客急增

數以百萬計的美國人趁感恩節假期出門訪親。美國各地機場及商業航空公司周三迎來疫情以來，最繁忙的日子之一。美國運輸安全管理局（TSA）預計，感恩節期間的航空客流量將達2000萬人次，是2019年以來最多，當時美國本土旅客人數接近2600萬。

美國鐵路公司Amtrak也預計乘客數量急增。旅遊集團 AAA Travel估計，約5340萬美國人將在感恩節假期出行，較2020年增長13%，航空旅行將恢復至疫情前的91%水平。

（綜合報道）

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