做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO
文章日期：2021年11月26日
【明報專訊】有一個土生土長香港仔，過去二十多年做勻中移動（0941）、中電信（0728）同中聯通（0762）嘅公司秘書，一定唔少嘢。呢位就係現任中聯通公司秘書嘅翁順來（Jacky，圖）。噚日打開中華汽車（0026）（又稱中巴）嘅通告，赫然發現Jacky有新發展，會過檔中巴做CEO，年薪342萬元，未計春節花紅，認真可喜可賀。Jacky出名係傳媒之友，記者同事話做𡃁時對內地電訊股乜都唔識，Jacky都有心機地講解。
其實Jacky做勻三間中資電訊公司，係因為每逢前聯通董事長王曉初被安排新職，冇幾耐Jacky就會跟王總過檔，繼續做公司秘書兼埋投資者關係（IR）的工作。王總前排正式退休，Jacky蟬過別枝，其實又係正常發展。
中巴顏氏家族正面對搞局基金Argyle Street的挑戰，嚟緊幾年會同太古（0019）一齊搞柴灣車廠重建，Jacky呢份工都唔係咁簡單。唔講大家唔知，原來Jacky加入中移動之前曾經擔任中巴總會計師，睇下佢咁多年的IR歷練，可唔可以令佢成為顏氏家族同投資者嘅橋樑！
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