做勻三大中資電訊商 翁順來過檔中巴做CEO

其實Jacky做勻三間中資電訊公司，係因為每逢前聯通董事長王曉初被安排新職，冇幾耐Jacky就會跟王總過檔，繼續做公司秘書兼埋投資者關係（IR）的工作。王總前排正式退休，Jacky蟬過別枝，其實又係正常發展。

中巴顏氏家族正面對搞局基金Argyle Street的挑戰，嚟緊幾年會同太古（0019）一齊搞柴灣車廠重建，Jacky呢份工都唔係咁簡單。唔講大家唔知，原來Jacky加入中移動之前曾經擔任中巴總會計師，睇下佢咁多年的IR歷練，可唔可以令佢成為顏氏家族同投資者嘅橋樑！

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[小琴密語]