張兆聰：醫藥股反彈 散戶可買ETF

【明報專訊】恒連兩連升，但升幅非常有限，弱勢股領升大市。強勢的多是一些低殘行業，上升個股也是行業內的二、三線股。受到集採和醫保談判影響，醫藥股炒作過後回升乏力，只是炒落後成勢，近日也見醫藥股整體表現改善。