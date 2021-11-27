溫州批准逮捕洗米華 涉境內開賭場

據溫州市公安局微博聲明指，自2007年以來，綽號「洗米華」的周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。

為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；又在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，形成以周焯華為首、張寧寧等人為骨幹，「人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團」。

聲明又指，截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團已發展至股東級代理199人，賭博代理逾1.2萬人，中國境內賭客會員逾8萬人，指「涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序」。

指「涉案金額特別巨大」

旗下賭博代理逾1.2萬 賭客會員逾8萬

此外，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨幹成員張寧寧等人，因涉嫌開設賭場罪等罪名，已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。

周焯華高峰期在港擁有四至五間上市公司，但近年屢捲負面傳聞，除多次被指涉在內地招攬賭客網上賭博外，其澳洲的貴賓廳生意亦曾被指涉及反洗錢調查。自去年開始，周焯華將部分公司轉讓予多年生意伙伴鄭丁港，包括去年1月及今年8月，先後將所持的帝國科技（0776）及太陽城集團（1383）控股權脫手。