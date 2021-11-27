證監凍結英皇結好17股票帳戶 涉微信女騙局

受限金額達3.12億

根據憲報資料，證監會凍結英皇、結好17個客戶戶口，受限制金額達3.12億元，證監會在發出限制通知書後，採取了搜查行動。證監會表示，今次行動原因涉及今年10月29日，在沒有任何負面企業消息或事件的情况下，普匯中金股價從前一日（即10月28日）收市價0.92元急跌78%，收報0.2元，當中或涉及操縱交易及／或參與欺詐計劃。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

證監會指出，雖然仍在調查當中，但從至今取得的證據顯示，在今年10月11日至10月29日期間，一群交易者可能曾採取一致行動，並按照事前的安排，以人為方式推高普匯中金的股價，繼而拋售股份，藉以就普匯中金股份的買賣進行操縱交易及／或參與欺詐計劃。

普匯中金股價兩日急跌78%

疑遭有預謀操縱股價

證監會質疑，該批交易者可能曾就普匯中金的股份交易「挾倉」，並透過事前安排的交易操縱股價，及在股價大跌前於同一時間沽出他們持有的股份。