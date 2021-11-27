許家印場外減持恒大套27億

恒大昨日股價大跌一成，收市報2.5元，仍高於許家印配售價水平。據聯交所資料顯示，許家印周四以每股平均2.23元售股，較同日收市價2.79元折讓約兩成，合共出售12億股。減持完成後，許家印持股量由76.96%，下降至67.87%。

折讓兩成 上市以來首減持

值得留意的是，周三（24日）收市後已傳出許家印透過金利豐配售3億股恒大股份，每股配售價2.23元相同，亦與同日傳出配售作價相同，而據中央結算系統（CCASS）資料顯示，在配售前金利豐在恒大持倉增加3億股，而中南證券持倉則增加9億股。

此外，路透社昨日引述消息人士稱，恒大已開始放售廣州恒大足球場及地皮，若最終未有買家出價，地皮或由國企背景的廣州市城市建設投資集團收購。

翻查資料，恒大最初豪擲120億元人民幣，誓要興建世界最大的頂級專業足球場，並可容納10萬名球迷；集團早前更稱球場的目標是超過西甲球隊巴塞隆拿主場魯營球場。球場於去年4月起動工，原定2022年底竣工，但在數月前已缺乏資金而停工。