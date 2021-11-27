拼多多季績遠遜預期 美早段挫17%

收入升51% 較首兩季急放緩

季績差兼逢大跌市，拼多多昨晚在美股早段急挫17%，低見67.33美元。期內，拼多多淨利潤為16.4億元，按年扭虧為盈。非通用會計準則淨利潤31.5億元，按年大增5.75倍。網絡營銷服務及其他收入為179.465億元，按年增長44%；交易服務收入為34.771億元，按年增長1.61倍；商品銷售收入為8210萬元，按年大降79%。

拼多多在第三季的銷售及營銷費用為100.506億元，按季減少3%，較去年同期的100.719億元亦略有下降，並已連續三季呈下跌趨勢。

拼多多董事長兼CEO陳磊表示，繼第二季度之後，第三季度的利潤也將全部投入「百億農研專項」，將發展重心更多地轉向研發，並利用拼多多在技術方面的優勢，進一步推動農業數字化。拼多多在今年8月成立「百億農研專項」，曾表示未來幾季都會把利潤優先投入該專項。