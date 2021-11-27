新病毒恐慌 國際油價瀉一成 道指午夜挫千點 資金湧債市

休旅板塊股價暴跌，聯合航空（美：UAL）、達美航空（美：DAL）、皇家加勒比郵輪（美：RCL）早段股價挫約一成。製藥商逆市大漲，Moderna（美：MRNA）早段升逾兩成，輝瑞（美：PFE）早段升6%。可望受惠於「宅經濟」的串流媒體巨頭Netflix（美：NFLX）早段股價升近2%。美國市場昨在感恩節假期翌日提早休市。

休旅板塊暴跌 藥股逆市漲

泛歐Stoxx 600指數在歐洲中午跌2.76%。日經指數昨收市跌2.5%，是5個月來最大單日跌幅。MSCI亞太指數（日本除外）跌2.18%。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）由此前收報的18.58，最多漲至28.02，是2月以來最大盤中升幅。

比特幣跌8% 以太幣跌近一成

資金湧入避險資產，美國10年期國債孳息率昨晚跌12個基點(1厘等於100基點)，跌至1.52厘。現貨金升近1%，升穿每盎司1800美元。日圓反彈1.3%，高見113.66日圓兌每美元。受日圓、瑞郎上漲影響，美匯指數微跌0.1%，跌至96.77，不過本周已連續第5周上漲。南非蘭特兌美元則急貶1.5%。澳元及紐元兌美元跌幅約0.6%。

被視為對冲通脹工具的虛擬貨幣，昨晚幾乎全線下挫。根據Coin Metrics數據，比特幣昨晚跌8%，跌至5.4萬美元水平，是10月初以來低位。比特幣價格較本月早前所創的6.9萬美元歷史高位，下滑逾20%，落入熊市。以太幣昨晚跌近一成，跌至4000美元水平。歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）昨表示，受供應瓶頸、能源成本影響，歐元區經濟在第四季失去一些動力，明年通脹將有所緩解。

或打亂央行收水步伐

事實上，市場對疫情蔓延的憂慮，已超越對通脹的擔憂。交易員撤回了聯儲局提前加息的押注。利率期貨數據顯示，交易員將聯儲局首次加息的時點，由明年中左右押後至明年9月，並押注明年加息只有1次。交易員亦將英倫銀行的加息預期，由下月押後至明年2月。市場也大幅下調歐洲央行明年底前上調存款利率的預期，最新預計加息幅度僅7個基點，是原先預期的一半。

多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）預計，主要央行在撤回任何寬鬆措施前，會更為關注疫情發展。此前隨着全球經濟從疫情復蘇，且通脹增長加快，主要央行已提早釋出收緊政策的信號，讓市場早作準備。然而，部分旅行限制及社交限制重新實施，意味央行在撤回經濟扶持措施時須三思而後行，這對押注加息的交易員造成打擊。

瑞穗國際（Mizuho International Plc）指出，如果新變種病毒傳播力大增，多數主要央行將沒有收緊貨幣政策的必要，預計在這情况下，各國央行會的加息時間將推遲約6個月。

（綜合報道）

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